A medida que pasa el tiempo es más necesario ir tomando ciertas precauciones con tu salud. La realidad es que todo se va tornando un poco más frágil y desde ahí es valioso disponer de recursos, ideas o herramientas que realmente colaboren para que puedas sentirte mejor. Desde esa premisa mejor disponer de aspectos que sumen y para el caso vamos a hablarte sobre los hábitos que debes evitar para no afectar tu memoria.

Comencemos esto destacando algo importante: la memoria es una parte importante de la función cognitiva pues con la misma se ejecutan tareas muchas y puedes disponer de mayor libertad y organización para moverte por tu ciudad como por los lados a los que quieras desplazarte. Es fundamental para entender tu pasado (o al menos tener recuerdos de las experiencias que hayas vivido) como para recordar tus errores y aciertos y con ello buscar una mejor calidad de vida. Ahora bien, así como la memoria es necesaria también es elemental saber cuidarla y preservarla de daños posibles que terminen de hacer mella ahí. Dicho esto, vamos a lo que nos compete para disponer de saberes muchos alrededor de esta causa.

¿Cuáles son los hábitos que debes evitar para no afectar tu memoria?

No descansar lo suficiente es una muy mala idea. Los especialistas coinciden en que no incorporar hábitos saludables de relajo colaboran para que la memoria esté más vulnerable. Ante esto hay que decir que si una persona no duerme lo suficiente entonces la función frontal del cerebro se va reduciendo como también su tolerancia al estrés que pueda padecer. Por lo tanto, mejor darse un regalo así que pon manos a la obra y descansa cuándo corresponde.

Hacer varias cosas al mismo tiempo realmente colabora poco para esta causa. El motivo radica en que la corteza prefrontal ayuda a que puedas centrarte en lo que necesitas hacer para terminar de alcanzar los objetivos que previamente te habías propuesto. Ahora bien, la capacidad se torna más compleja si vives saltando de un objetivo a otro.

Confiarse demasiado es una mala idea. Existen personas que creen que van a tener una buena memoria por el resto de sus días y esto no es así en absoluto. Ante esto debemos decir que en este ítem no hay que recordar únicamente el pasado sino, como antes dijimos, confabular esto con el presente como para prepararte con más recursos de cara al futuro. Y desde ya que la práctica de memorización para terminar de aprender algo realmente sirve muy poco. Y para cerrar, hacer siempre lo mismo es una idea que realmente suma poco. La verdad es que si recaes en la monotonía tu cerebro no va a recibir estímulos cognitivos que son necesarios para mantenerte saludable. Aquí es importante buscar desafíos como disponer de una variedad de actividades por periodos prolongados de tiempo sin excederte pues claro, si estas haciendo mucho a la vez entonces no vas a poder preservar tu memoria con éxito.