¿Habrá reconciliación entre Niurka y Juan Vidal?

Después de cinco meses de romance, Juan Vidal y Niurka Marcos dieron por terminada su relación, así lo confirmó en días pasados la actriz cubana; sin embargo, también dejó claro que lo sigue amando a pesar de que es una “mier… de persona”.

El Niño Prodigio nos dice si hay futuro para Juan Vidal y Niurka.

En los últimos días trascendió un live de Instagram, que Niurka ofreció a una página de fans llamada Imperiobbnius, donde mostró su lado más sensible y aseguró que sigue enamorada de Juan Vidal.

“Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales no me voy a arrepentir y de los que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea yo estoy enamorada aún de Juan, todavía me duele, a veces digo que no quiero pensar, es algo con lo que te ilusionaste a largo plazo y se fue”, declaró.

Pero la cubana no pudo contener las emociones y rompió en llanto al recordar su relación con el actor: “Si la gente entendiera lo importante que es entregarte, aunque tengas miedo, aunque no estés segura, porque no te va a quedar nada pendiente, es la primera vez que lloro, ni Juan me ha visto llorar, no se lo merece”, añadió la actriz que mientras se limpiaba las lágrimas del rostro aseguró que no estaba dolida, ni ardida, sino encabro…

¿Habrá reconciliación? Nuestra querida Padme Vidente le preguntó al oráculo sobre la relación de Niurka Marcos y Juan Vidal y la respuesta no la podemos creer ya que al parecer habrá reconciliación entre ambos, pero aseguró que la cubana debe aprender a soltar y desprenderse del karma que tiene con las relaciones.

“(El oráculo) me dice sí va a haber una reconciliación en donde le sale una carta que para mí es de mis favoritas porque nos indica que una vez que la copa espiritual está llena, por ende, la materia se derrama, así es que se puede ver materializada esta vez en la relación entre Juan y Niurka y esta vez vamos a haber que habrá algo más serio”, dijo la vidente.