Hackean cuenta de Mayrín Villanueva y difunden fotos íntimas de ella hechas con IA

La tecnología avanza a pasos agigantados; sin embargo, no siempre es utilizada de buena manera, pues muchas veces los amantes de lo ajeno la utilizan para hackear las cuentas, perfiles o celulares de las personas, tal como le sucedió a la guapa actriz Mayrín Villanueva .

¿Qué se sabe sobre el hackeo que sufrió Mayrín Villanueva? Mayrín Villanueva denunció que unos ciberdelincuentes vulneraron su cuenta de Facebook, la cual se encontraba verificada, y la usaron para difundir contenido falso generado mediante Inteligencia Artificial.

¿Qué dijo Mayrín Villanueva al respecto?

Durante un encuentro con la prensa, la guapa actriz explicó que “me hackearon la (cuenta) de Facebook y no la puedo recuperar. Es fecha, ya tiene rato, pero esta persona que me hackeó ya hizo hasta página para que se suscriban”.

¿Qué es lo que se difunde en la cuenta que le hackearon?

Mayrín Villanueva reveló que en la cuenta que le fue hackeada se han difundido imágenes de ella, mismas que han sido creadas con la ayuda de la Inteligencia Artificial, pues aparece su rostro sobre un cuerpo que no es el de ella para dañar su imagen.

“Les dije que no, que es falsa, y ya me la enseñaron, se metieron (a la cuenta) y me la enseñaron. Hay fotos que ni siquiera es mi cuerpo y está mi cara. No caigan, no soy yo. Es todo mentira”.

Además de eso, las personas que se apoderaron de su cuenta de Facebook ofrecen “contenido exclusivo” a cambio de una suscripción que tiene un costo de 39 pesos al mes.

¿Qué hará al respecto?

Mayrín Villanueva reveló que ya habló con su esposo sobre este hackeo, pero dijo que no son muy buenos con la tecnología, además de que no se habían dado cuenta pues no usan con frecuencia sus redes.

“Realmente no le dimos tanta importancia, los dos somos, como que no le sabemos tanto y yo el Facebook casi no lo usaba, por eso yo me di cuenta muy tarde, hasta que la gente se atrevió a decirme, pero lo platicamos y ya, pero es todo muy pasajero”.