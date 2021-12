Harry Potter: HBO Max lanza primer tráiler de Return To Hogwarts.

El primero de enero de 2022 llega con grandes sorpresas para todos los potterheads, ya que se estrena el especial de Harry Potter: Return to Hogwarts en la plataforma de streaming HBO Max.

Los magos Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, encarnados por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint regresan al mundo mágico para contar historias inéditas de la famosa franquicia.

“Pareciera que no ha pasado el tiempo y que ha pasado mucho tiempo. Siempre tendremos un lazo muy fuerte; somos familia. Siempre seremos parte de la vida del otro”, expresa Rupert en un fragmento del tráiler que tiene una duración de 1 minuto con 41 segundos.

Por su parte, la inolvidable Emma Watson suelta algunas lágrimas tras platicar con sus amigos en la sala decorada con adornos navideños.

Es el momento perfecto para estar con todos y recordar. Cuando las cosas parecen difíciles y todo se ve oscuro, Harry Potter hace que la vida se vea más rica

Daniel Radcliffe comparte anécdotas tras encarnar a Harry Potter

En el tráiler de Harry Potter: Return to Hogwarts se puede ver a Daniel Radcliffe platicar a la cámara sobre los mejores momentos de encarnar al mago más famoso del mundo.

“Lo que más me asustaba de todo era que ya había acabado lo más importante de nuestras vidas, y al verlos a todos, veo que no ha acabado. No sería quien soy ahora sin muchas de las personas que están acá ahora”, señala el actor de 32 años.

¿Qué actores forman parte del especial de Harry Potter?

El especial se estrena el primero de enero de 2022 con la participación de actores como Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart y más.

Harry Potter: Return to Hogwarts también cuenta con la participación de aclamados directores como Chris Columbus, el mexicano Alfonso Cuarón, Mike Newell y David Yates.

