“Has sido descubierto”, alumnos y maestros se van contra Eduardo por “manipulador”

Este lunes se llevó a cabo la revisión del Cuarto Concierto de La Academia, donde los maestros y el director pudieron dar sus comentarios para los académicos, algunos de ellos mostraron un gran progreso, pero otros no lograron mejorar. Eduardo Meza fue el séptimo en tener su revisión y el ambiente se puso tenso desde el inicio, te contamos todo.

Revisión del cuarto concierto para Eduardo Meza

El académico Eduardo cantó “Miedo” de Pepe Aguilar en el cuarto concierto, su interpretación la dedicó a uno de sus amigos que falleció hace tiempo, al final de la canción él rompió en llanto y logró tocar el corazón de los críticos; sin embargo, Lola Cortés le pidió que no se rompiera en el escenario, pues eso podría arruinar su presentación. Para los maestros de La Academia no fue un buen trabajo en el escenario por Eduardo, la maestra Tory argumentó que él no siguió las indicaciones y el resto de los maestros la apoyaron, además recalcaron que el joven no ha sido disciplinado durante las clases.

“Tu personaje no funciona más, has sido descubierto”

Los maestros se han quejado en diversas ocasiones de Eduardo por su mala actitud durante las clases y señalaron al académico de manipulador por sus acciones, ya que siempre trata de justificar sus actitudes. Héctor Martínez reprendió al joven “Tu personaje no funciona más, has sido descubierto”, fueron las palabras del director y pidió que tengan cero tolerancia con Eduardo, señalando que esta es su última oportunidad o será expulsado de La Academia por mal comportamiento, a lo que el académico negó todo, dijo que su presentación fue totalmente verdadera y que jamás fingió algo en el escenario, solo que se sentía mal, ya que se le bajó la presión, pero pronto surgió otra queja para él.

Eduardo Meza hace llorar a Caro Heredia

Héctor Martínez le pidió a Caro que platicará sobre el conflicto que surgió con Eduardo Meza y ella contó entre lágrimas que el joven le habló algo subido de tono y para ella fue una falta de respeto, por lo que el académico le dijo que no lo tomará así, pero que si no le parecía cada quien podría estar por su lado, es decir que no habría más convivencia entre ellos. Posteriormente, Yesi González también reveló que Eduardo tuvo un roce con ella, pues le hace bromas que para ella no son nada graciosas, por lo que Brandon la apoyó, pues confesó que no le pareció nada divertido, que Meza le estrellara un huevo en la frente, pero lo tuvo que callar.

El director de La Academia, recalcó nuevamente que hay cero tolerancia para Eduardo Meza y que está al borde de irse de la competencia, ya que su personaje no le seguirá funcionando.

