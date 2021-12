Estos son los estrenos de HBO Max para el inicio de 2022.

Un nuevo año trae consigo nuevas producciones y en el caso de HBO Max tiene listos varios estrenos para enero de 2022 y entre los más esperados está ‘Harry Potter: Regreso a Hogwarts’.

La plataforma comenzará el año con series, películas y documentales que muchos pudieron disfrutar en su niñe, como el caso de la saga de Harry Potter o Space Jam.

Es precisamente ‘Harry Potter: Regreso a Hogwarts’, el documental que es protagonizado por los protagonistas de la saga de la escritora JK Rowling, el film que hizo historia en el cine en sus ocho cintas basadas en los siete libros de la escritora británica.

Ya está lista también la segunda temporada de la historia de Superman y Lois, serie donde se podrá ver a Clark Kent y a la periodista Lois enfrentando uno de sus mayores desafíos, el convertirse en padres.

HARRY POTTER: REGRESO A HOGWARTS Tráiler Español (2022)

Otros estrenos para 2022

Para el resto de 2022, HBO Max tendrá la precuela de Game Of Thrones, ‘House of the Dragon’, se trata de una de las series más esperadas para el año que comienza.

Otros estrenos que HBO Max presentará durante enero de 2022 son las siguientes: La chica de la limpieza: 5 de enero, Los gemstone, segunda temporada: 9 de enero, Euphoria, segunda temporada: 10 de enero , Call me Kat, segunda temporada: 11 de enero, Naomi: 12 de enero y El pacificador: 13 de enero.

Para la segunda mitad de enero está Superman y Lois, segunda temporada: 17 de enero, Somebody somewhere: 17 de enero, Fringe: 20 de enero, Maricón perdido: 21 de enero, La edad dorada: 25 de enero, Legendary, segunda temporada: 31 de enero, Shameless: 31 de enero y Mom: 31 de enero.

Además estarán disponibles Space Jam: nuevas leyendas: 18 de enero, The Fallout: 27 de enero, Reminiscencia: 27 de enero y Harry Potter: Regreso a Hogwarts: 1 de enero.

