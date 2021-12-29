Estas son las bromas que puedes enviar a tus amigos por WhatsApp.

Si no cuentas con tanto tiempo para hacer bromas presenciales, puedes apostar por hacer unas virtuales a tus amigos vía Whatsapp sin necesidad de salir de tu casa este 28 de diciembre.

Hay veces que la creatividad nos abandona, así que ya no sufras por falta de inspiración, pues aquí te damos opciones de jugarretas que puedes compartir por WhatsApp que te ayudarán ser el maestro de las bromas en este día.

Mensajes falsos

WhatsFake o WhatsJoke son aplicaciones te ayudan a crear conversaciones completamente falsas con toda la estética que maneja la popular red social de mensajería, incluso puedes crear un perfil completamente falso de la persona con la que estás platicando. Te recomendamos excederte con los mensajes o conversaciones para no afectar de más y puedas hasta meterte en problemas.

Te puede interesa: Esta es la película que se perfila a los Oscar y puedes ver en Netflix.

Mensajes en blanco

Puedes bromear al enviar conversaciones en blanco completamente y así lograrás sacar de sus casillas a la víctima de la broma. Blank Message será tu aliado en este caso, puedes enviar mensajes sin texto o bien puedes copiar el mensaje vacío en tu escritorio y enviarlo, la persona que lo reciba solo podrá ver un enorme globo de conversación sin ningún mensaje.

Bromas para WhatsApp y piropos

Esta app sorprenderal destinatario del mensaje, ya que al descargar la aplicación y navegar por las múltiples opciones de mensajes pre-escritos, eliges el que más te guste para enviar a esa persona, seleccionas al contacto y listo, tendrá un divertido mensaje de broma vía WhatApp.

Las anteriores son algunas alternativas para que disfrutes virtualmente el Día de los Inocentes y pases un rato divertido con tus amigos y familiares, así reirán sin salir de casa y sin gastar dinero, ni esforzarte demasiado.

También podría interesarte: Lyn May se convierte en mamá de gemelos. (FOTOS)