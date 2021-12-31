Sigue este ritual de la abundancia para recibir el 2022.

Todas las personas buscan que les vaya bien, así que si quieres una ayudadita para que lo anterior suceda y haya abundancia y prosperidad para tí y los tuyos el próximo 2022, no dejes de hacer este ritual.

Ritual de la abundancia para recibir Año nuevo 2022

Material para realizarlo:

Bowl de cristal

6 manzanas rojas

Canela

Miel

Semillas de cualquier tipo

Instrucciones

El ritual de abundancia para recibir Año Nuevo se prepara el 31 de diciembre o el 1 de enero, debes colocar todas las manzanas en el bowl de cristal y después añadir canela, miel y semillas y puedes colocarlo en mesa de centro o en el comedor de tu hogar para que haya armonía en el ambiente.

Si te das cuenta que las manzanas se pudren rápidamente, simboliza que tu hogar está cargado de malas vibras, asi es que es necesario atender la situación de manera inmediata y sustituir la fruta las veces que sean necesarias.

En realidad, si nada va mal en tu hogar, las seis manzanas deberían durar de dos a tres meses en buen estado hasta que todas se sequen por completo, es hasta ese tiempo cuando debes retirar los restos.

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Otras opciones de rituales de abundancia para recibir Año Nuevo

Semilla de mostaza

Debes pegar con cinta adhesiva una semilla de mostaza en cualquier moneda pequeña, luego ponerla durante todo el año en la bolsa o monedero. Además de atraer buena suerte y abundancia, este amuleto es el regalo ideal para dar a los invitados a la cena de Año Nuevo.

Moneda

Colocar un moneda brillante o un billete de un dólar hecho cuadrito, en la planta del pie izquierdo durante toda una semana. Si cambias de calzado, también será necesario cambiar la moneda o billete. Cuando camines piensa en que en estos elementos está la posibilidad de que todo vaya bien.

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