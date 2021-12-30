¿Qué películas de DC y Marvel se estrenarán en 2022?

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Este 16 de septiembre, se lleva a cabo la segunda Asamblea en La Granja VIP y viene fuerte. Así que, para que no pierdas detalle, sigue aquí el minuto a minuto.
Mira estas 4 ideas de cobijas para bebé en crochet. Las opciones van desde diseños sencillos para principiantes hasta patrones de tejido más avanzados. Echa un vistazo.
La competencia se puso intensa una vez más en La Granja VIP Segunda Temporada, pues todos querían convertirse en el Granjero con el beneficio del Huevo Dorado.
El apoyo del público es muy importante en La Granja VIP y las votaciones definen el rumbo del reality, pues de esto depende quiénes son los eliminados.
Si tienes flores que están a punto de marchitarse y piensas tirarlas; no lo hagas, aquí te decimos cómo sacarle el mayor provecho para hacer decoraciones hermosas.
J Balvin y Valentina Ferrer ponen fin a su relación tras varios años juntos.