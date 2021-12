¿Qué películas de DC y Marvel se estrenarán en 2022?

Cada año la pantalla grande nos tiene grandes sorpresas con una gran variedad de historias, pero entre las más esperadas están las películas de DC y Marvel, así que te presentamos una lista con las que se estrenarán en 2022.

Ambas empresas alistan una serie de producciones para el próximo año, siendo algunas de ellas secuelas, otras debutarán apenas en sus respectivos universos cinematográficos y algunas se tratan del regreso de queridos personajes que marcaron toda una época.

En el caso de Cd, está ‘The Batman’ con el debut del actor inglés Robert Pattinson como el justiciero de Ciudad Gótica y el multimillonario Bruce Wayne. La cinta llega a los cines el próximo 4 de marzo.

‘DC Justice League of Super-Pets’, trata de las mascotas de Superman, Batman, Aquaman, Linterna Verde y Wonder Woman, quienes lucharán contra el crimen mientra sus dueños vacacionan. Esta película animada se estrena el 20 de mayo.

‘Black Adam’, es la cinta del antihéroe lleno de poderes mágicos interpretado por Dwayne ‘The Rock’ Johnson que se enfrentará a Shazam y llegará a la pantalla grande el 29 de julio.

‘The Flash’, en la cinta será interpretado por Ezra Miller y traerá de vuelto a los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton se estrena el 4 de noviembre.

‘Aquaman and the Lost Kingdom’ es la secuela de la cinta de 2018 protagonizada por Jason Momoa, como Arthur Curry/Rey de Atlantis y se estrenará el 16 de diciembre.

Batman - Trailer Oficial

Las cintas de Marvel para el 2022

‘Morbius’, cinta donde Jared Leto dará vida a Michael Morbius, un médico que padece una enfermedad incurable y que después termina convertido en vampiro y llegará a los cines el 21 de enero.





‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ donde el personaje principal deberá pedir ayuda a Wanda Maximoff para explorar el multiverso. La cinta llega a las salas el 6 de mayo.

‘Thor: Love and Thunder’, la cuarta entrega de la saga será protagonizada por Jane Foster, personaje interpretado por Natalie Portman. Se lanza el 8 de julio.

‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, la secuela de esta película animada de 2018 protagonizada por Miles Morales y otros Spider-Man de diferentes dimensiones llega a los cines el 7 de octubre.

‘Black Panther: Wakanda Forever’ La secuela de la cinta protagonizada por el fallecido actor Chadwick Boseman ahora recaerá sobre Letitia Whright, su estreno es el 11 de noviembre.

