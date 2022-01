Heber Gallegos revela su plan para eliminar a Tony de Exatlón.

Sorpresivamente, Heber Gallegos no hizo uso de sus medallas, pero fue su plan para vencer a Tony en el duelo de eliminación en Exatlón México.

De acuerdo con los avances del reality show más demandante, White Mamba fue eliminado en un duelo vibrante frente a Thunder, quien al principio de la competencia sorprendió al no utilizar sus medallas después de quedarse con una vida en dos ocasiones, lo cual generó mucha incertidumbre.

Sin embargo, en el adelanto de nuestro reality show, Heber Gallegos aclara que era su estrategia que había pensando desde tiempo atrás, pues Tony dio su máximo esfuerzo y aún así no pudo sobrevivir a Exatlón.

“Esa fue mi estrategia, hacer que se desenfocara un poco al momento de usar las medallas, sé que se desenfocó un poco y me pude aprovechar de eso, porque si no me iba a tener que ir yo”, dijo contundentemente Thunder.

Te pude interesar: Exatlón: Fans dan despedida colosal a Tony.

Avance Exatlón, capítulo 117. | ¡Mujeres del Exatlón en peligro de eliminación! | Exatlón México

5 mujeres están en riesgo

Las mujeres de Conquistadores están dispuestas a todo para que se queden las tres en la semifinal y sean las chicas de Guardianes quienes se tengan que enfrentar en ese duro momento y así, ellas puedan seguir adelante.

Las atletas azules coincidieron en que el hecho de que Nat tenga cuatro medallas impone demasiado, pero aún así ese no es obstáculo para que el trío llegue a la semifinal sin ningún problema.

“Hay que hacer que entre ellas se disputen ese lugar y estar tranquilas para ese semifinal”, dijo Duggan contundentemente durante una charla con sus compañeras del equipo azul.

En la Batalla por la Supervivencia se verán las cuatro mujeres que se han ganado su lugar en la semifinal y estarán a punto de convivir en la fortaleza, ya sin necesidad de dividir su territorio.

También podría interesarte: Exatlón: Tony se queda en la orilla tras ser eliminado.