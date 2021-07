Héctor “N” rompe el silencio desde la cárcel: “No voy a dejarme”.

Héctor “N” lleva ya un mes en la cárcel, luego de que fuera vinculado a proceso por el delito de abuso sexual contra su hija menor, Alexa Parra.

Desde ese momento y luego de estos treinta días, muchas han sido las polémicas que se han desatado tras esta detención.

Algunas versiones aseguran que el histrión cometió abusos contra la menor durante años, mientras que para otros todo se trata de una causa fabricada con influencias de la esfera política.

Alexa, acompañada de su madre, Ginny Hoffman, asegura que irá hasta las últimas consecuencias. Pero su media hermana, Daniela Parra, ha sido una de las voces que se ha sumado en defensa de Héctor “N”.

En una entrevista que dio con nuestro programa “Venga La Alegría”, Daniela contó cómo fue la conversación que tuvo con su padre por primera vez desde la cárcel.

“La palabras que dijo mi padre son: ‘no voy a dejar que sigan haciendo menos, que me pisoteen, yo sé lo que soy y lo que somos, y de aquí pa arriba’. Esas fueron las palabras de mi papá, dije: ‘ese es mi papá, esa persona con la que hablé por teléfono es mi padre’”, contó.

La mayor de las hijas de Héctor “N” dijo que lo que hizo su hermana no tiene perdón pero que entiende cómo fue la vida con su mamá. “No me quiero ir en contra de ella, en cuanto me deje seguiré aquí para ella”, agregó Daniela quien adhiere a la teoría de que la causa está influida por cuestiones políticas.

