Daniela Parra tuvo una emotiva plática con su papá Héctor “N”.

Daniela Parra se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría para hablar de la detención de su papá Héctor “N” por presunto abuso sexual.

La joven, de 23 años, aseguró que por fin habló con su padre por teléfono y se cargó de ánimo para exigir justicia.

“Las palabras de mi papá fueron ‘no voy a dejar que me sigan haciendo menos, no voy a dejar que me pisoteen, yo sé lo que soy, nosotros sabemos lo que somos y lo que vivimos y de aquí para arriba’. Esas fueron las palabras de mi papá y dije ‘ese es mi papá, esa persona con la que hablé por teléfono es mi papá’. Eso me subió en ánimo y con eso agarré más fuerza para sacar todo esto”, expresó Daniela en exclusiva para VLA.

La hija del imputado también confesó que se dio un asunto de tráfico de influencias en la detención de Héctor “N”.

“Es más que evidente que utilizaron influencias, es más que evidente todo…”, subrayó Daniela Parra, haciendo referencia a la participación del diputado Sergio Mayer.

Daniela Parra manda contundente mensaje a su hermana Alexa

Recordemos que fue la misma Alexa Parra, quien acusó a su papá Héctor “N” de presunto abuso sexual. La joven y su mamá Ginny Hoffman interpusieron una denuncia contra el actor de melodramas, además de ofrecer una conferencia de prensa para dar más detalles de la demanda.

Sin embargo, Daniela considera que su hermana Alexa sufre de alienación parental y de manipulación por parte de su mamá Ginny.

La joven, de 23 años, está dispuesta a recibir a su hermana con los brazos abiertos cuando sea necesario.

“Lo que hizo no tiene perdón, no tiene perdón meter a tu papá a la cárcel, pero también entiendo su situación y entiendo como fue su vida con su mamá y digo ‘es víctima’, no quiero irme en contra de ella porque es víctima y la amo con todo mi corazón. En el momento en que ella me deje, yo estoy a aquí para ayudarla”, concluyó Daniela en exclusiva para Venga la Alegría.

