Así fue el 2021 para Héctor Parra en la cárcel.

Héctor Parra vivió un amargo 2021, después de que fue acusado de supuesto abuso sexual por parte de su hija Alexa Para, fruto de su relación con Ginny Hoffman.

“No es nada fácil que a tu hija le pasé una situación así, no es nada fácil que ella tenga la fuerza, pero no confíen en ella y no crean en su palabra. No es nada fácil recibir tantas críticas y tanto odio”, expresó Ginny en junio de 2021 a nuestro programa Venga la Alegría.

Por su parte, Héctor Parra negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que su hija Alexa fue manipulada por su mamá.

“Es una calumnia de las más bajas… han sido insinuaciones burdas y manipuladas. Mi hija ha sido manipulada en mi contra durante años. Mi mente no está retorcida y mi mente no está enferma”, expresó el actor mexicano, en su momento, a VLA.

Héctor Parra fue detenido la tarde del martes 15 de junio afuera de su casa, mientras lavaba su automóvil, por autoridades de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

El actor lleva más de cinco meses en el Reclusorio Oriente, donde continúan las investigaciones en torno a su caso.

Daniela Parra niega las acusaciones en contra de su papá Héctor Parra

Daniela Parra, hija mayor de Héctor Parra, ha sido una de las mayores defensoras de su padre durante todos estos meses, asegurando que su hermana Alexa sufre de alienación parental.

“De repente mi familia se rompió, mi papá está en la cárcel y mi hermana no me habla. Mi hermana dejó de ser mi hermana porque ahora no sé quién es”, expresó Daniela Parra a Ventaneando .

Daniela ha defendido a su papá a capa y espada, incluso está en contra de Sergio Mayer por practicar supuesto tráfico de influencias y apoyar a Ginny Hoffman para meter a Héctor Parra a prisión.

Este es el panorama legal para Héctor Parra en el 2022

José Luis Guerrero Mendoza, abogado de Héctor Parra, se comunicó hace un mes a nuestro programa Ventaneando, donde confesó que se continúa en la fase de investigación complementaria.

Seguimos dentro de una fase de investigación complementaria… no nos queda más que seguir sin bajar el ánimo y combatiendo esta injusticia

Estamos encontrando un fallo adverso en la apelación… estamos presentando un amparo y esperemos que dentro de diciembre o enero encontremos una resolución

