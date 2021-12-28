Ventaneando fue todo un éxito en 2021 con divertidos memes de los fans.

El 22 de enero de 2022 se cumplirán 26 años del programa líder de espectáculos en la televisión mexicana Ventaneando. Desde siempre, se ha caracterizado por ser tendencia no solo en la sobremesa de las familias mexicanas, sino ahora en las redes sociales, donde cada imagen, frase, acción o comentario de nuestros conductores, es motivo para que la creatividad de los internautas se ponga en acción.

Como olvidar, por ejemplo, el revuelo que causó Pati Chapoy al posar con un atuendo color verde bandera sobre su sillón, demostrando por qué es la figura más emblemática del periodismo de espectáculos en México.

Antes, ya lo había hecho al practicar pole dance en el mismo foro de Ventaneando y generar millones de ‘Likes’ y memes en toda la red.

Pero si de revuelo se trata, Pedrito Sola se ha convertido por sí solo en la sensación de chicos y grandes, a quienes logra cautivar con cualquier ocurrencia, así sea en su cuenta de Twitter, Instagram o su canal de Youtube.

Y qué decir de nuestros compañeros Mónica Castañeda, Linet Puente y Daniel Bisogno, ellos tampoco se quedan atrás si de generar tendencias se trata.

Los internautas resaltaron el pizarrón que Linet Puente utilizó para explicar la relación entre los miembros de la familia Rivera y sus respectivas polémicas.

El éxito de Ventaneando se debe a los millones de fieles seguidores, que desde hace 25 años, han hecho de este programa su preferido de las tardes.

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Eduardo Granja, creador de Memelas de Orizaba, habla del éxito de Ventaneando en las redes sociales

Eduardo Granja visitó nuestro foro de Ventaneando esta tarde para hablar del éxito de Memelas de Orizaba en las redes sociales, además habló sobre cómo nuestros conductores son un rotundo éxito en internet.

“Son protagonistas de memes indiscutibles… los screenshots de las noticias de Ventaneando me los manda la gente que está viendo el programa en vivo o muchas veces yo publico memes antes de que el programa acabe”, expresó Eduardo.

El creador de Memelas de Orizaba recuerda épico momento de Ventaneando

Eduardo también confesó que su video favorito de Ventaneando es aquel donde Pedrito Sola se come una mosca por equivocación.

Mi video favorito es el de la mosca… pero todos son protagonistas de las redes y cualquier cosa que digan se puede sacar de contexto para hacer un meme muy divertido. Yo crecí viéndolos en la tele

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