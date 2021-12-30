Profesionales explican cómo se manejan armas en un set.

En octubre pasado, el set de la película Rust, protagonizada por Alec Baldwin, se tiñó de sangre. La secuencia de hechos no formaba parte del guión de la cinta, filmada en Santa Fe, sino de un incidente fatal que nunca debió de haber ocurrido. En un ensayo el actor disparó el arma que suponía era de utilería y causó la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, e hirió al director, Joel Souza.

¿Qué fue lo que en realidad pasó?, ¿fue culpa de la armera en jefe?, ¿son los armeros los responsables absolutos de una tragedia de esta naturaleza?

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Para saber cuáles son los protocolos de seguridad que deben observarse de una filmación que requiere manejo de armas, Ventaneando entrevistó a los armeros mexicanos Brenda Almontes y Jesús López, miembros de Armas y municiones Almontes, una empresa fundada por Jesús Almontes Rodríguez, hace más de 30 años.

Para empezar es necesario que las casas productoras contraten a empresas como la nuestra, que tienen una licencia y que son legales. En México, las armas de utilería con efectos de salva, están regulados por el gobierno, por la Secretaría de la Defensa Nacional

Según los expertos, las armas deben de ser modificadas para convertirse en armas de utilería.

Esta es un arma de fuego real, modificada para disparar salva y esta es un arma de fogueo, son diferentes. Esta está hecha única y exclusivamente para disparar cartuchos de salva, esta fue hecha para matar. Pasa por un proceso de modificación interna del mecanismo… están hechos de una forma diferente

Los protocolos que se deben seguir

El protocolo de entrega de armas a los actores, también, debe ser puntual y riguroso en el set.

Esto pasa por lo menos por tres filtros, el armero debe checar qué material lleva, otra, cuando llegamos al set por lo general, el asistente de dirección checa nuestro material, checa que son balas de salva y, por último, es obligación del armero mostrarle a la persona que va a disparar, cuál es el estado de su arma, si está cargada, si está abastecida, si está vacía y en caso de que esté cargada, pues que sea de salva

Los pasos que los actores deben seguir

Y he aquí una demostración de lo que, sí debe hacerse, una vez que el actor tiene el arma en sus manos.

"Siempre se considera un arma, lista para disparar, cargada y abastecida, entonces, desde que la tomo, tengo que revisar que esté vacío el cargador y la recámara. Incluso, cuando te la regresa el actor, tienes que revisar si no tiene tiros en la recámara, la checas, si tiene tiros los quitas, la vuelves a cargar, tienes que cargarla enfrente del actor para que vea que es lo que le estás poniendo, igual el asistente de dirección; la preparas y se le das lista para disparar y nunca tiene que apuntar directamente al cuerpo. O sea, debes de apuntar del hombro para abajo, nunca hacía la cabeza, lo que se llama en cine 'chipear' entonces, tu estas apuntando hacia una dirección y en el ángulo de la cámara parece que le estás apuntando directamente al actor", subrayó.

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Por su parte, Brenda Almontes recomienda que antes de filmar los actores reciban entrenamiento en manejo de armas.