Manuel José se niega a reconocer y a pagar la manutención de su hijo.

A pesar del calvario que ha vivido para obligar a Brian Fanier Álvarez, mejor conocido como Manuel José, a que reconozca su paternidad y otorgue una pensión alimenticia a su hijo, la colombiana Adriana Arbeláez cree que este año fue el más importante para el futuro del niño, gracias a que la prueba de ADN a la que el cantante fue sometido, resultó positiva y no hay forma de que siga rehuyendo su responsabilidad.

"Este año fue muy importante porque le realizaron el ADN, lo declararon padre de mi hijo, le fijaron una pensión alimenticia pequeña, pero bueno… para él las madres deben mantener a sus hijos y los padres no, entonces él tiene esa mentalidad", dijo a Ventaneando.

Y ni hablar de que el colombiano se digne a convivir o frecuentar a su hijo, según relata Adriana.

Ya son cinco Navidades con mi hijo sola y sin su padre. Mi familia es muy grande, unida y amorosa, mi familia siempre está súper al pendiente de mi hijo, lo llenan de regalos y de amor, entonces mi hijo no ha sentido mucho la ausencia de su padre porque tiene al abuelo, a los tíos, a los primos y tiene una familia que lo quiere mucho

Él nunca se ha tomado la molestia de decir ‘tengo un hijo, voy a mandarle un regalo, voy a llamarle o voy a ver qué necesita’. Jamás

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Adriana Arbeláez revive su historia con Manuel José

Pero, ¿cómo fue que empezó esta historia y por qué Adriana se empeñó en demostrar a las autoridades quién es en realidad Brian Fanier?

"Empezó su carrera en México y yo lo empecé a apoyar para que fuera famoso. Le ofrecí mi casa, mi apoyo, todo… en ese lapso yo quedé embarazada, él se aleja, se esconde y yo no lo vuelvo a ver".

"Yo llevo mi maternidad sola y después de un tiempo veo que empieza a irle muy bien, que empieza a triunfar, a cantar y dije ‘no tengo porque estar sola si mi hijo tiene un papá’. Decido entablar una demanda por alimentos que se vuelve todo un calvario porque se esconde y niega que me conoce", aseveró.

¿Manuel José tiene problemas psiquiátricos y mentales?

Adriana Arbeláez cree que Manuel José necesita ayuda de especialistas, ya que no deja de mentir y negar su realidad.

El ADN resultó positivo, pero dice que fue manipulado… tantas mentiras para no asumir una responsabilidad que la ciencia y la justicia me dieron la razón. Ha sido un proceso muy tormentoso, largo y doloroso

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