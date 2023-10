Héctor “N” seguirá en prisión tras apelación a sentencia por corrupción de menores

Héctor “N” está sorprendido e indignado tanto como su abogada Samara Ávila, tras haber sido notificado que la tercera sala penal se declaró incompetente para resolver la apelación a la sentencia que el actor recibió en mayo pasado de 10 años y 6 meses de cárcel, por el delito de corrupción de menores.

Es que ahora tendrán que volver a presentar la apelación en otra sala como si el procedimiento empezara desde cero, mientras el tiempo para Héctor “N” dentro de la cárcel sigue corriendo.

¿Qué dijo la abogada de Héctor "N"? En exclusiva para Ventaneando, Samara Ávila, abogada de Héctor "N" declaró que “estamos sorprendidos, es una situación inhóspita, nunca sucedida en ningún otro asunto que pudiéramos tener nosotros al menos”.

“Jurídicamente hablando es increíble, es increíble que hayan dado trámite a tu apelación desde el mes de junio que presentamos la apelación, en agosto no asignan la tercera sala en el tribunal superior, en septiembre nos hacen otro acuerdo para briNdarnos fecha y hora de la audiencia del 2 de octubre que se llevó a cabo y sorpresa, no vamos a seguir conociendo nosotros, le vamos a asignar nueva sala, nueva fecha de alegatos aclaratorios y bueno pues esto no es un juego”.

“Recordemos que el señor Héctor “N” está privado de su libertad desde hace más de 2 años y tres meses, tres de los cuales estuvimos esperando la substanciación y trámite de esta apelación y si me indican ¿entonces de qué trata?, vamos a volver a empezar la apelación otros 3, 4 meses, 6 meses para el señor Héctor privado de su libertad”, recalcó.

¿Cómo se encuentra Héctor “N”?

Después de que la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia se declara incompetente para resolver la apelación, Samara Ávila declaró que Héctor “N” está “molesto, es una situación que no cree. Me dice: ‘Licenciada, esperaba la absolución, esperaba la respuesta inmediata, esperaba ya retirarme de aquí, ¿cómo es posible que me estén refiriendo que vamos a volver a hacer todo lo de la apelación?’”.

“Si el Tribunal Superior de Justicia no puede con el asunto, no quiso resolver en esta ocasión, que lo canalicen ya a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos vamos con los ministros, pedimos esta audiencia con el magistrado Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia”, finalizó.