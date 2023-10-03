Alexa Parra apeló sentencia de su padre Héctor “N”, quiere que su condena sea mayor

La sentencia que Héctor "N" recibió en mayo pasado por el delito de corrupción de menores, no solo fue apelada por él mismo sino por su hija Alexa Parra, quien busca que la condena de 10 años y seis meses de cárcel que le fueron impuestos se incremente.

Según explica su abogada Olivia Rubio, Alexa Parra está inconforme porque en el juicio la autoridad absolvió a Héctor "N" por el delito de acoso sexual y solo lo condenó por corrupción de menores.

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¿Qué dijo Olivia Rubio?

Olivia Rubio, abogada de Alexa Parra, declaró a los medios, entre ellos Ventaneando que “es lo que nosotros manifestamos en la apelación. Parte de esos agravios son específicamente la falta de congruencia al tener por probados los hechos manifestados por Alexa”.

“Sin embargo, haber absuelto por los abusos, entonces esa es la razón por la que nosotros presentamos esta apelación”, agregó la abogada de Alexa Parra, Olivia Rubio.

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¿Cuál es su expectativa?

Al preguntarle a la letrada sobre cuál es su expectativa, Olivia Rubio aseguró que “nuestra expectativa es una modificación a la sentencia respecto a la absolución que no debió de haberse dado sobre los abusos sexuales”.

“Esa es nuestra expectativa, solamente podría decirles que serían más de 10 años y medio, es decir, la sentencia subiría a más de 10 años y medio y la valoración depende exclusivamente de lo que hagan los magistrados”, recalcó.

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¿Buscarán ampararse? Aunque espera que la apelación beneficie a su representada, no descarta llegar al amparo en caso de ser necesario. “Sí, por supuesto (acudiremos al amparo), pero confiamos en que va a ser favorable para nosotros”.





“Después del día de hoy, los magistrados tienen tres días para emitir su sentencia, entonces tenemos que esperar tres días para que esta misma semana podamos tener la sentencia”, finalizó la abogada.