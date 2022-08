Sergio Mayer demuestra que no realizó tráfico de influencias en el caso Héctor “N”.

Luego de las acusaciones por presunto tráfico de influencias en el caso de Héctor “N”, Sergio Mayer rompe el silencio para las cámaras de Venga la Alegría. Con papelito en mano, el actor mexicano reveló que quedó limpio de toda acusación impuesta por Daniela Parra.

EXCLUSIVA. Abogado de Héctor Parra detalló el estatus legal del actor.

“Vine a recoger y a demostrarles a ustedes... dice aquí ‘acuerdo de no ejercicio de la acción penal’. Esto fue lo que les dije desde el principio, que iba a demostrar mi inocencia con hechos y con elementos. La máxima autoridad determinó que no hay ningún ejercicio de la acción penal porque no hay ningún elemento, y que lo que hice fue correcto: apoyar a una víctima en su momento”, declaró a este programa.

Reordemos que Héctor “N” fue encarcelado el 15 de junio de 2021 por presunto abuso sexual a su hija Alexa, pero su hija mayor Daniela sostiene que su papá es inocente.

En su momento, la joven aseguró que Sergio Mayer estuvo involucrado en la detención de su papá, aunque este último ya demostró que está limpió de todo cargo.

“Iban a quedar como unos reverendos imbéci... los abogados que estaban haciendo está denuncia”, declaró.

Por último, el exdiputado adelantó que comenzará a enfocarse en cosas positivas, por ejemplo, continuar en el ámbito político.

“En lugar de que este tiempo lo esté dedicando a generar cosas positivas y ayudando a la gente que lo necesita... tengo que estar desviando energías, atenciones y recursos en estos temas”, contó.

Te puede interesar: VIDEO: Daniela Parra asegura que no se dejará intimidar por Sergio Mayer.

Sergio Mayer responde a las críticas

Luego de que se revelara que Sergio Mayer deseaba postularse a la presidencia, el mexicano respondió a las críticas con este contundente mensaje.

“Yo ni siquiera dije que para el 2024 ni mucho menos. El máximo honor que puedes tener como ciudadano es ser presidente de tu país, pero quiero ir paso a paso. Yo ahora me sigo preparando, estoy terminando dos diplomados en administración pública y apelación legislativa”, concluyó.

También te puede interesar: Daniela Parra envía mensaje a Ginny Hoffmann a un año de la detención de su padre.