Heliud dedica mensaje a Mati: “Te voy a proteger contra todo”.

Exatlón All Star se encuentra en su recta final y en el inicio de esta semana 11 de competencia, hubo grandes sorpresas, polémica y sobre todo mucha reflexión entre los participantes, principalmente en el equipo rojo que vio salir a Aristeo Cázares, uno de los rivales más fuertes que terminó por salir luego de que Mati Álvarez decidiera apoyar a “Sniper” con una vida extra.

Heliud Pulido

Pese a ello, Heliud Pulido aseveró que protegerá a Mati Álvarez tras lo sucedido durante el domingo de eliminación. El equipo rojo inició la semana con el pie derecho tras quedarse con La Fortaleza y que uno de sus integrantes se hiciera con la Playera Dorada, la cual le otorga beneficios al atleta que la consigue.

Lastimosamente, la semana de triunfos se vio opacada por las reacciones de los integrantes del equipo escarlata, quienes reprobaron que Mati Álvarez le diera una vida a Evelyn Guijarro, del equipo azul, y no a su compañero, Aristeo Cázares, quien terminó abandonado la competencia.

Heliud Pulido habló de lo complicada que ha sido la situación tras la salida de Aristeo Cázares. “Sinceramente, no te voy a mentir, el equipo rojo emocionalmente no está bien, acabamos de perder al Aguiléon, sabíamos que éramos cuatro campeones, que somos un equipo rojo bastante fuerte, sabíamos que teníamos que salir a ganar supervivencias si estaba instalado alguno de nosotros podríamos salir victoriosos; sin embargo, la semana pasada que ganamos Fortaleza, dos supervivencias, no sirvió de nada”, porque fracasamos en nuestra semana. Se fue Aristeo”.

“Somos equipo, donde no somos nadie para juzgar a nadie, lo que está hecho, ya está hecho, lo hicimos bastante bien. Hay algo seguro que tienen que mantenerse intacto, es el espíritu, el equipo rojo es lo que tiene que mantenerse intacto...”, añadió.

¿Qué pasará este martes 12 de abril en el Exatlón All Star?

‘Black Panther’ le dirá de frente a ‘Terminator’ que él prometió defenderla de las críticas cuando le decían que ayudaba a Evelyn o entre ellas se dejaban ganar, pero con lo que hizo el pasado fin de semana le caerán todavía más juicios. Pese a ello, Heliud refrendó su apoyo y aseguró que estará para defenderla en lo que resta del Exatlón All Star.