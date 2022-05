Alertan por llegada de Hepatitis infantil a México: ¿Qué hacer?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta por el aumento exponencial de casos por hepatitis infantil. De manera inevitable esta problemática va a llegar a México, por lo que pasemos a explicar qué hacer ante este caso.

Por ahora, se han registrado infecciones en 20 países, mientras que otras 13 naciones se están evaluando 70 casos adicionales que están a la espera de ser clasificados. Ya se ha registrado un caso en Argentina, por lo que considerando la situación, pero sin generar alarmas exageradas, esto se repetirá en otros países.

¿Qué hacer ante la Hepatitis infantil?

Lo que se sabe es que esta dolencia se manifiesta a partir de la inflamación del hígado, la cual se origina por agentes infecciosos que provocan los tipos A, B, C, D y E. No obstante, en los casos registrados en menores, se desconoce de dónde viene el patógeno que lo produce, esto es porque en las pruebas no se han encontrado ninguno de los virus que provocan los tipos antes mencionados.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) mencionaron que esta enfermedad es común en adultos, y ocasionalmente en niños con otros padecimientos, pero los casos registrados ocurrieron en menores con un aparente estado de salud normal y estable, por lo que no entienden esta incidencia.

La Secretaría de Salud de México hasta la semana pasada no había informado de ningún caso pero le recomendó a la población a no bajar la guardia y mantener cuidados. La OMS ha informado que las personas afectadas son personas desde 1 mes de vida hasta los 16 años que por lo regular no tienen fiebre, y una semana antes de presentar síntomas están completamente sanos, siendo un aspecto llamativo porque la hepatitis es progresiva, por eso los expertos les pidieron a los padres llevar a sus hijos al médico si notan alguno de los otros malestares.