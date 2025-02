¿Quién heredará los bienes de Paquita la del Barrio? Revelan conflicto entre sus hijos

La muerte de la cantante mexicana Paquita la del Barrio , ocurrida el pasado 17 del febrero del 2025, ha dejado una profunda tristeza al mundo de la música y sobre todo a sus seguidores. Sin embargo, tras su partida se ha revelado una polémica en torno a su herencia, pues de acuerdo con reportes, los hijos de la cantante estarían en conflicto por saber quién se quedará con los bienes de la ‘Reina Del Pueblo’.

¿Quién se quedará con la herencia de Paquita la del Barrio?

Es importante recordar que, en una entrevista del 2023, Francisca Viveros Barradas había revelado que no le dejaría nada de herencia a sus tres hijos, pues según la cantante, no tenía dinero para darles: “No lo he hecho porque no quiero. Si tuviera dinero, me lo gastaría en vida y no les dejaría nada”, confesó en su momento. Pero de acuerdo con páginas que miden la riqueza de los famosos, la creadora de “Rata De Dos Patas”, tenía una fortuna de más de 10 millones de dólares antes de morir.

En este sentido, han salido a la luz problemas relacionados con la herencia de Paquita. De acuerdo con reportes, los hijos de la cantante no se dirigieron la palabra durante el velorio, lo que ha generado especulaciones sobre un posible conflicto sobre quién se quedará con los bienes de la artista.

¿Quiénes son los hijos de Paquita la del Barrio?

Cabe mencionar que Francisca Barradas tuvo cinco hijos en total, dos en su primer matrimonio con Miguel Gerardo Martínez (Ivan Miguel y Javier) y tres en el segundo con Alfonso Martínez, con quien tuvo gemelos.

Actualmente, los hijos de Paquita que siguen con vida son Miguel Gerardo Vivero, Javier Gerardo Viveros y Martha Elena Martínez Viveros, esta última sería quien manejaba las finanzas de la cantante y la razón por la que habría generado descontento por parte de sus hermanos mayores.