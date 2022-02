FOTOS | Hermana de Georgina ventila la nula ayuda que recibe de la esposa de CR7.

Patricia Rodríguez se sorprendió por el buen corazón de su hermana con otras personas, menos con ella y sus sobrinos.

Luego de que se estrenó el reality ‘Soy Georgina’ en el que la pareja sentimental del futbolista Cristiano Ronaldo , Georgina Rodríguez , se muestra como una amorosa y ejemplar madre y solidaria con los más necesitados, surgió un reclamo de parte de un miembro de su familia.

La media hermana de la modelo, Patricia Rodríguez le recriminó mediante una entrevista a la también empresaria, ser benefactora con los niños de escasos recursos, y no ayudar a sus propios sobrinos, a quienes les prometió apoyar.

“Me prometió ayuda con los libros del colegio de sus sobrinos y aún no ha tenido noticias sobre esa ayuda. Georgina es muy solidaria con los niños necesitados, pero no con sus sobrinos”, explicó Patricia, quien en alguna ocasión le solicitó “una camiseta de Cristiano firmada para mi hijo y me dijo que no quería molestarlo, que él estaba de vacaciones”.

Asimismo, la media hermana de la madre de los hijos del astro portugués recordó que su relación era muy buena, pero desde que comenzó a salir con el jugador del Manchester United cambió: “Hace más de 10 años que no veo a mi hermana Georgina. Siento lástima y tristeza”.