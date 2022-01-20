FOTOS | Paola Ramones le jugó una broma a su empleada doméstica y la tunden en redes.

La hija del conductor de televisión Adal Ramones, causó indignación en redes sociales.

Con tal de elevar su popularidad, Paola Ramones publicó en su cuenta de Tik Tok un video donde se le observa junto a su novio, el influencer Daniel Khosravi, hacerle una broma muy pesada a su empleada que le ayuda en la limpieza de su hogar, a quien pudo causarle un daño.

Rosita (como se escucha nombrarla Paola) fue retada por la pareja a romper una tabla de madera con la cabeza. El problema ocurrió cuando la tabla que usaron Paola y Daniel era una réplica, motivo por el cual la rompieron fácilmente, pero cuando le tocó a la empleada doméstica realizar la dinámica, la tabla era real, así que mientras ella intentaba romperla dándole varios golpes con la frente, la hija de Adal Ramones y su novio reían.

Ante este suceso el público tachó a la pareja de clasistas, por el tipo de violencia que le generaron a su trabajadora. También resaltaron que la “buena cuna” en la que nació quedó en el olvido ante la broma de mal gusto que ha sido criticada.

