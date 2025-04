Hija de Héctor Parra pide que su papá salga de la cárcel; esto dijo

La joven Daniela Parra expuso ante los medios de comunicación que ya se encuentra realizando todos los preparativos para el documental que narrará la historia de Héctor Parra, actor que lleva tres años en prisión tras ser acusado de corrupción de menores por parte de su otra hija.

Según información proporcionada por la joven de 27 años de edad, el documental que narra todo lo ocurrido con el famoso inició grabaciones recientemente y abordará la perspectiva de Héctor, quien fue sentenciado a poco más de 10 años tras las rejas por el delito que se le imputa.

¿Qué dijo Daniela Parra sobre el documental de su papá?

La joven, quien desde el inicio del proceso se posicionó en apoyo al actor, explicó que espera que su padre salga libre pronto pues así su proyecto cinematográfico tendría un final feliz, cosa que dijo la hace sentir emocionada, sosteniendo que Héctor Parra es inocente .

De acuerdo con las declaraciones de Daniela, la cinta hablará de todo lo que vive el actor dentro de la prisión, además del manejo tanto legal como mediático que se le ha dado a su caso. La hija del famoso también explicó que si su padre sale en libertad él mismo podría finalizar el documental.

Mientras tanto, es la joven Parra quien se encuentra a cargo del metraje, explicando que en este proyecto no se hablará de Alexa Hoffman o de Ginny Hoffman, expareja y madre de las dos hijas de Héctor.

La familia se separó desde que inició el proceso legal y tras la detención del actor, esto debido a que la joven Alexa Hoffman es quien habría sido víctima del famoso, por lo que incluso recurrió a quitarse el apellido Parra y ahora lleva una vida a lado de la tutela de su mamá.

Mientras que Daniela no habla con ninguna de las dos , y dejó en claro que no ha pedido permiso para utilizar sus nombres en el documental de su papá, además de que no le importa cuál sea la opinión que ellas tengan sobre este proyecto.