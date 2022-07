¿Hijos de Marta Aura emprenderán acción legal contra médico?

El pasado sábado 9 de julio la Compañía Nacional de Teatro y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) confirmaron el sensible fallecimiento de la actriz mexicana Marta Aura Palacios a los 83 años.

Fernando del Solar y la paternidad en medio del cáncer.

“Quienes formamos parte de la Compañía Nacional de Teatro lamentamos el fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga Marta Aura. Un abrazo a su familia y a la comunidad artística”, publicó la comunidad actoral en su cuenta de Twitter.

El INBAL hizo lo propio en sus redes sociales y escribió: “Con tristeza comunicamos el deceso de la primera actriz Marta Aura, cuya trayectoria artística fue parte vital del elenco de la @CNTeatromx y quien colaboró siempre con el INBAL en la promoción del arte y la cultura. Abrazamos con cariño a su familia”.

Quienes formamos parte de la Compañía Nacional de Teatro lamentamos el fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga Marta Aura.

Un abrazo a su familia y a la comunidad artística.

👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/qSDWiY1NUR — Compañía Nacional de Teatro (@CNTeatromx) July 9, 2022

Negligencia en la muerte de la actriz

Las causas de su muerte eran desconocidas hasta que Simón Guevara, hijo de la finada actriz, confesó al diario Reforma que su madre murió debido a una neumonía y habría sido víctima de negligencia médica. “Al parecer hubo un pequeño accidente… el que puso el catéter le pinchó mal y le perforaron un pulmón, empezó a perder oxígeno”, declaró.

“El diagnóstico fue neumonía atípica, no nos esperábamos que fuera tan grave, le costaba respirar”, añadió Guevara, quien también señaló que la muerte de su madre pudo haberse evitado.

Te puede interesar: Negligencia médica lleva a la muerte a querida actriz mexicana.

¿Habrá repercusiones legales contra el médico? Sobre si iniciarán un proceso legal contra el médico y el hospital, Simón Guevara junto a sus otros dos hermanos, Mariana Guevara Aura y Rubén Rojo Aura aseguraron que no, pues desean cerrar tan lamentable capítulo en paz.

“No estamos para eso, no en este momento… Sabemos que es de humanos errar, ni quise saber quién fue, mis hermanos me pidieron no hacer más grande esto”, declaró Simón.

Por último, el hijo de Marta Aura agradeció a los fans de su madre las muestras de cariño. El adiós de la actriz se llevó a cabo en una funeraria de la Ciudad de México; sin embargo, se desconoce el lugar donde yacen sus restos.

Hace unas semanas, la actriz de 83 años recibió el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara por su papel en la cinta “Coraje”, desafortunadamente no pudo recibirlo debido a la neumonía atípica que se le presentó y que le terminó costando la vida.