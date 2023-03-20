VIDEO: Por subirse a una mesa improvisada ¡se llevó un fuerte azotón!

A este muchacho se le hizo fácil hacer una mesa improvisada para poder realizar bien su trabajo y terminar de pintar la pared del lugar en el que se encontraba trabajando. Todo iba bien hasta que se subió a la estructura y no se dio cuenta que pisó solo en una orilla de la inestable estructura que se ingenió, lo cual hizo que perdiera el equilibrio rápidamente y cayó tan fuerte que se fue directo hacia una zanja y terminó con el pie torcido.

Te puede interesar: ¡Quería grabar un buen video para redes, pero se resbaló!

Es sorprendente que la mesa aun siendo bastante frágil resulto intacta. Ahora ya tenemos una idea más clara del ¿por qué los hombres viven menos?.