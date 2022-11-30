Buscó una novia para poder darle una nueva madre a su hijo.

Un hombre quiso buscar a una nueva novia para que su pequeño hijo pudiera crecer con una nueva madre. Aunque el padre es un hombre irresponsable, la nueva novia ha hecho de todo para que el niño pueda crecer sin ningún problema y en una casa llena de amor. Su hermanastra no está de acuerdo con lo que hace su padre y quiere que él deje de usar a su madre mientras el finge trabajar.

La hermanastra de este pequeño declaró todo lo que está sucediendo en su casa. Su madre sufrió mucho con el hombre que fue su padre y por eso en esta nueva relación ha querido entregarle todo a su nueva pareja y a ese niño, pero a esta chica no le parece que parezca que están usando a su madre mientras el padre no hace nada.

La nueva pareja de este hombre llegó con la firme convicción de defenderlo a él y al pequeño. Ella ve como su obligación el cuidarlo porque así conoció a su pareja y no entiende el enojo de su hija biológica por esto. Además, reveló que el niño fue maltratado con anterioridad.

El padre del niño también tuvo su momento para dar su versión de las cosas. Él llegó afirmando que nunca ha engañado ni utilizado a su nueva novia, además de decir que está sumamente enamorado. También acusó a su hijastra de criticar y discriminar a su hijo, y él está dispuesto a defenderlo a toda costa, incluso de ella.

La otra hija de esta mujer también hizo sus declaraciones. Ella cree que su hermana es una egoísta y no quiere que su madre sea feliz. También desmintió muchas de las cosas que se dijeron del pequeño y reveló cosas que nadie sabía que sucedían en su casa con su hermana y con el hijo del nuevo novio de su madre.

La ex-cuñada de este hombre hizo una aparición sorpresa. Ella reveló que la relación que tuvo este hombre con su hermana tuvo algunos maltratos y no sabía lo que había pasado con su sobrino. Sin embargo, estaba al tanto de la infidelidad de su hermana. También reveló que no sabía nada de ella desde hace muchos años.