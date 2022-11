Se fue a la cárcel y su esposa lo abandonó por su compadre.

Un hombre estuvo en prisión por crímenes contra la salud, aunque él afirma que es una persona inocente. Durante su estadía, su familia re-hizo su vida con su compadre. Relató que al momento de su detención se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle con unos conocidos. Cuando la policías hizo el arresto, descubrieron que uno de ellos tenía sustancias ilegales y al momento de presentarlos al Ministerio Público, se les imputó el delito de crímenes contra la salud.

Durante su estadía en prisión, este hombre decidió que su familia no lo visitara porque le daba vergüenza que lo vieran envuelto en esta situación. Eso no impidió que se pusiera a trabajar para poder ayudar a su familia. Pero la sorpresa llegó cuando descubrió que su esposa y sus hijos lo dejaron por su propio compadre. Él solamente quiere volver a ver a sus hijos, aunque no regrese junto a la mujer que era su esposa.

Yo en la cárcel y tú en la cama de mi compadre. | Programa 10 noviembre 2022

Eso no fue todo. Su ex-esposa aseguró que a raíz de esto, él ha sido sumamente agresivo con ella e incluso ha llegado a insultarlos de muchas maneras. Ella agregó que nunca ha confiado en su palabra ni en su presunta inocencia, porque siempre vio cómo eran las personas que él frecuentaba y con las que fue arrestado. Para terminar, agregó que él es un alcohólico.

¿Y qué pasa con el compadre? Él no sabe por qué es tanta la molestía de su “amigo”, ya que solamente hizo lo que le pidió, que fue cuidar a su esposa. Quiere que comprenda que ella ya no quiere estar casada con su compadre. Además, reveló que su compadre, al salir de la cárcel, lo persiguió con un cuchillo.

Todo este asunto finalizó cuando los dos matrimonios de los compadres llegaron a una separación.