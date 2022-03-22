Hombre ebrio dice ser ucraniano para evitar ser arrestado. (VIDEO)

Una borrachera se salió de control en La Paz, Bolivia, pues un hombre pasado de copas dijo ser originario de Ucrania para no ser detenido por las autoridades.

A través de un video que fue difundido en el medio Unitel se puede ver a un hombre de sudadera gris enfrentar a la policía con divertidas palabras.

“Yo soy de Ucrania... he venido de la guerra”, se escucha al sujeto mencionar desde su vehículo.

Las autoridades expresan al hombre que no está en condiciones de manejar, por lo que le piden bajar del automóvil.

“Mire, que falta de respeto”, responde el hombre negándose a abandonar su automóvil.

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Borracho ‘de Ucrania’ se vuelve viral en internet

El video del sujeto, que supuestamente llegó a Latinoamérica desde la guerra en Ucrania, ha desatado todo tipo de reacciones en internet pues los internautas echaron a volar su creatividad en la caja de comentarios.

Al final del filme, el hombre acepta bajar del automóvil sin preocupación alguna, lo que ha hecho del momento uno de los más graciosos en lo que va de 2022.

“Claro, ¿por dónde?”, expresa el hombre para después bajarse del automóvil.

El conflicto entre Rusia y Ucrania continúa en el continente europeo, lo que ha obligado a miles de ucranianos a abandonar sus hogares.

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