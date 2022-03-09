Alex Tienda revela su experiencia de estar en Ucrania en plena guerra.

Este fue el momento exacto del día en que Rusia declaró la guerra a Ucrania y que fue documentado a través de internet por el ahora mundialmente famoso youtuber veracruzano Alex Tienda, quien se encontraba de viaje en aquel país, como muchos otros que ha recorrido, sin saber que su vida estaba en riesgo.

De hecho, sus imágenes fueron replicadas por diversos medios. Ya a salvo y más tranquilo luego de haber huído de la zona del conflicto, el mexicano relató a Ventaneando la experiencia extrema que vivió. Aquí la exclusiva desde Bolonia, Italia.

Te puede interesar: Maribel Guardia revela que padece la misma enfermedad que Yuri.

Yo cuando llego a Ucrania, me hospedo en un hotel de Kiev, en ese momento Kiev todavía se mantenía como una ciudad segura, incluso Vladímir Putin aseguraba que no tenía planes de invadir Ucrania; entonces, era muy seguro, todavía Kiev, cosa que cambió de un día para otro

Alex Tienda reveló el momento en que notó que estaba viviendo el inicio de una guerra.

Hubo un momento que no te lo crees, pero al mismo tiempo, ya lo estabas esperando, durante todo el día anterior que yo llego, a las 8 de la mañana, llegamos a Kramatorsk, que es una ciudad que está justamente en la región de Donetsk, en donde está todo el conflicto, donde está lo más fuerte, que tú ya sabes que en cualquier momento puede empezar el ataque

Yo no fui a Ucrania con la intención de grabar destrucción y gente muerta, bombardeos, porque no es mi línea editorial, para eso están los corresponsales de guerra que toda mi admiración y respeto, pero mi trabajo es como documentalista, contar las historias de la gente

¿Cómo salió Alex Tienda de Ucrania?

El youtuber mexicano reveló la forma que en que logró salir de Ucrania y ponerse a salvo en otro país.

Estoy en Bolonia, Italia. Me bajé ya del autobús que me trajo desde Rumania, la experiencia de salir de Ucrania fue caótica porque pues hay muchas, muchas personas tratando de salir en este momento, lo que más me ha marcado es ver a la gente que tiene que pasar por esto y que tiene ese miedo de perder a su país

También te puede interesar:Juan Osorio no teme a las represalias por su polémica serie de Vicente Fernández.