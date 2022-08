Un hombre de Colombia tiene a su propia familia... ¿De muñecos?

La creatividad no conoce límites y menos si es para que podamos cumplir nuestros sueños. O al menos eso es lo que está pasando en redes sociales con un extraño perfil que se ha vuelto un fenómeno viral entre los usuarios de TikTok.

Un hombre de 27 años en Colombia fue golpeado por la soledad (o eso ha contado en algunos de sus vídeos) y ha ideado una... ¿Extravagante? Solución a su problema: se inventó su propia familia compuesta por muñecos hechos de trapo. Podría sonar extraño, pero el mundo está lleno de gente creativa y un poco más “alocada”.

En diferentes videos de su perfil de TikTok se puede ver cómo pasa el tiempo al lado de los integrantes de su familia tan diferente, llegando a veces a incomodar a más de uno. Además, para él todo dista de ser un invento. Ha mostrado la “evolución” de su familia, comenzando con dos muñecos infantiles que él mismo los considera sus hijos. Pero algo todavía le faltaba, así que decidió crear una muñeca para que se convirtiera en su pareja y así tener a la familia completa.

Este joven colombiano también ha aclarado que con su nueva familia ha podido encontrar un lugar en el que siente que pertenece y está sumamente feliz, ya que ha tenido varias experiencias con distintas mujeres a lo largo de su vida que no han sido tan agradables. ¿Y si encontrara a una mujer con la que pudiera formar una familia? Él no se ha negado a hacerlo, pero también ha dicho que si esto no es posible, él desea seguir con sus hijos y su novia hasta llegar al altar.

Los usuarios de redes sociales se han dividido; unos apoyan lo que está haciendo este joven para afrontar la soledad, mientras que a otros solamente les parece algo realmente extraño. ¿Ustedes qué opinan?