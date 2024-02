Hombre regala camioneta a su ex y así reaccionaron las redes

Las redes sociales lo han vuelto a hacer de nuevo y nos han regalado una historia viral, de esas que abundan y dividen opiniones y generan controversia, pues recientemente se dio a conocer como un hombre le regaló una camioneta a su ex.

Es cierto que las relaciones no siempre tienen por qué terminar mal, pero tampoco es como para regalarle una camioneta a tu expareja, al menos eso es lo que muchos internautas creen, es por eso que las opiniones estuvieron bastante divididas.

¿Cómo sucedieron los hechos? Gerardo infante es el nombre del protagonista de esta peculiar historia y quien en forma de agradecimiento por todo lo que vivieron juntos y por el hijo que procrearon, decidió regalarle tremendo camionetón a su exesposa Lucero Salcido.

El hombre en cuestión es originario de Nayarit y no solo le regaló una camioneta a su ex, sino que también le dedicó un emotivo mensaje: “Ya no estamos juntos, ya no somos pareja, pero gran parte de lo que hoy en día soy se lo debo a ella. Además, ella siempre será la madre de mi hijo y jamás en la vida los dejaré abajo. Todo lo contrario, siempre buscaremos tener buena comunicación, responsabilidad y sobre todo, mucho amor para nuestro hijo”.

Gerardo Infante aseguró que aunque nunca prometió que le regalaría una camioneta a su ex, para él fue una deuda saldada: “Pues total, qué queriendo y no, le di buena carilla al periodismo Tiida y ella nunca lo supo, pero yo me prometí que un día iba a saldar esa cuenta y se llegó el día. Hoy con mucho cariño le entrego una camionetita y de antemano le agradezco todo lo que algún día hizo por mí”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Este hecho generó infinidad de opiniones en redes sociales donde los internautas expresaron su opinión con mensajes como:

“¡Excelente forma de pensar y actuar! Saludos a los dos. Besos a su hijo”, “Eso habla muy bien de ti”, “Una gran mujer de esas que no se hacen en serie, el pequeño ha sido bendecido con una mamá como Lucero”, “Las cosas materiales es lo único que se puede reemplazar”, “Qué bonitos valores le están enseñando a León, ojalá que muchas parejas separadas vieran por el bien de sus hijos como lo hacen ustedes, desgraciadamente no piensan así muchos”.