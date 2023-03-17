VIDEO: ¡Rodó, rodó y rodó en el monte, y hasta vomitado quedó!

Cuando te preguntes ¿por qué los hombres viven menos? aquí tienes la respuesta. Este grupo de amigos estaba pasando una buena tarde conviviendo en la naturaleza, cuando se les ocurrió la brillante idea de meter a uno de ellos en una especie de esfera enorme de metal.

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El chico que estaba dentro de la estructura tomó un buen trago de cerveza y después sus amigos empujaron con gran fuerza desde lo alto de una colina, rodando por varios metros, rodó tanto que el hombre terminó mareado y hasta vomitado. La verdadera pregunta aquí es ¿sus amigos harían lo mismo?.