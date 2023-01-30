(VIDEO) ¡Un videojuego virtual lo mandó a la lona!

La experiencia del videojuego se volvió tan real, que el hombre que llevaba los goggles se fue hacia abajo. No sabemos si tenía una alberca o el mar en frente, pero se le olvidó que seguía en su casa. Se cayó mientras jugaba en realidad virtual.

Uno de los fenómenos más sonados son los ovnis, están entre nosotros.

El golpe que se dio, nos dolió hasta nosotros. El sujeto se fue de boca sin poder meter las manos y se dio contra la esquina de una mesa. Estamos casi seguro que fue su debut y despedida de ese tipo de dispositivos. ¡Qué manera de volver a la realidad!