Horacio Palencia es vinculado a proceso por presunto plagio.

Luego de que José Luis Calderón Águila demandó a Horacio Palencia por presunto plagio del tema Mi Razón de Ser, el cantante sinaloense se dijo afectado emocional y económicamente.

¡El Capi se conectó con su agrupación favorita, Banda MS! Alan Ramírez y Oswaldo Silvas jugaron “El Basta con la Banda MS ALV de la muerte”.

El cantautor está harto de que lo traten como un “delincuente”, pues se ha visto obligado a dejar de componer temas musicales. La vida de Palencia cambió de la noche a la mañana, pues hasta tuvo que conseguir 1 millón de pesos para no ir a prisión.

“Aún no hay un veredicto final, el juez determinó que me tenía que vincular a proceso. Tengo que ir a firmar cada quince días como un delincuente, tengo que hacer una fila”, dijo durante la celebración de los 10 años de El Cantoral.

“Tuve que conseguir un millón de pesos para portarlo como fianza y no puedo salir del país. He dejado de componer, de producir canciones y la verdad es que sí me ha afectado mucho”, continuó.

Te puede interesar: ¿Belinda y Nodal ya se casaron? Horacio Palencia lo dejó entrever.

Horacio Palencia enfrentará una audiencia

Horacio Palencia niega que quiere bajar el tema Mi Razón de Ser de las plataformas digitales, por el contrario, refrenda que es de su autoría y quiere que las personas lo reproduzcan.

“Otra cosa que quiero aclarar... me han hecho mucho hate... piensan que yo mandé a quitar la canción. Yo no lo hice porque es mi canción y quiero que la gente la siga reproduciendo y tocando. Todo fue por parte de los demandantes”, declaró.

El juez del caso determinó tres meses de investigación complementaria para tomar una decisión, pero el cantante mexicano pedirá una prórroga para juntar más pruebas.

Una vez que acaben los tres meses y el tiempo de prórroga se hará una audiencia intermedia, donde el juez determinará su veredicto.

“Llevo más de dos meses enfocado en esta situación porque es demasiado absorbente. Duré más de un mes fuera de mi casa, no he podido ver a mi familia”, concluyó.

También te puede interesar: Banda MS reacciona a la polémica de plagio de Horacio Palencia.