¿Belinda y Nodal ya se casaron? Horacio Palencia lo dejó entrever.

Vaya revelación que hizo el compositor Horacio Palencia, pues durante una entrevista con la prensa que lo esperaba en el aeropuerto de la Ciudad de México, soltó que Belinda y Christian Nodal ya se habían casado, aunque después quiso remediarlo asegurando que "eso es lo que él creía".

Según yo ya se casó. ¿O no? Ni sé, me perdí en ese tema. Me perdí con lo de la boda de Belinda. Ya no sé en qué quedó eso

Estamos pendientes con producirle un tema a Belinda, esperemos que en estos días ya se pueda y ya ahí le saco la sopa de qué onda con la boda… que nos invite

El compositor prefirió evadir el tema del enlace nupcial de nuestros queridos excoaches de La Voz.

Mis respetos para Belinda... y para Nodal que ahorita trae una canción mía, la de ‘La Sinvergüenza’

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Horacio Palencia apoya a Alejandro Fernández tras la muerte de Don Chente

El cantante compartió que está trabajando en algunos temas que le ofreció a Alejandro Fernández, aunque confiesa que no lo ha visto del todo bien.

Le di unas canciones a Alejandro Fernández para el nuevo disco de mariachi y también a Yuridia… a mis amigas de Ha-Ash también

Está bien triste por todo lo que pasó, pero como que se dio unas vacaciones ahorita. Están pendientes unas canciones de grabar, entonces pasó lo de su papá y se detuvo un poco eso en lo que él se recupera de su duelo. Estamos para apoyarlo en todo lo que se pueda

Y aunque sigue trabajando, Horacio Palencia tendrá que hacer una pausa obligatoria dentro de unos días, pues le dará la bienvenida a un nuevo integrante de su familia.

Estoy esperando a mi nueva hija Hiromi, que es una bendición para este año… estoy feliz en el plano personal. Ya nace en unas semanas más. Vengo a Ciudad de México a hacer unos pendientes y me voy con mi esposa para cuidarla

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