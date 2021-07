Horacio Pancheri reacciona furioso tras revivir el tema de su video íntimo.

Horacio Pancheri fue cuestionado por un grupo de reporteros, entre ellos, el de nuestro matituno Venga La Alegría, a su salida de un partido amistoso entre Tecos y diversas figuras del espectáculo.

Horacio Pancheri se ha visto involucrado en diferentes escándalos sexuales

¡Horacio Pancheri denuncia ante medios que hay alguien que está ofreciendo favores sexuales con su imagen!

Sin embargo, el argentino explotó cuando uno de los reporteros le preguntó sobre el caso de YosStop y sobre su video íntimo que se filtró en 2019.

“Me estás atacando… ese tipo de preguntas que hacen ustedes… Yo estoy acá parado por respeto. Si está mal lo que le pasó a esa niña, ojalá que la gente que estuvo involucrada en eso recapacite. No vi su programa para enterarme de esto que me está pasando, perdón”, expresó el intérprete de melodramas mexicanos.

Además, Horacio Pancheri no ha dejado de hacer videos íntimos a pesar de la polémica de años atrás.

“Sigo haciendo lo mismo, igual que tú. Comparto mi vida y al que le gusta bien y al que no también”, expresó.

Horacio Pancheri vivió uno de los momentos más polémicos de 2019

Horacio Pancheri se le unió a Gabriel Soto y a otras figuras del espectáculo que fueron víctimas de un hackeo en sus celulares. En su momento, los actores se volvieron tendencias tras darse a conocer sus videos íntimos ante millones de usuarios de las redes sociales.

Por su parte, Horacio Pancheri sostenía una relación sentimental con Marimar Vega, cuando el video masturbándose se hizo publico a través de las plataformas digitales.

En septiembre de 2019, el argentino apadrinó la obra de teatro Los negros pájaros del adiós y en el estreno, rompió el silenció por primera vez ante un grupo de reporteros.

“Son cosas que pasan. A todos nos pasa o nos puede pasar. No me justificó. Fue de hace mucho, como de unos cuatro o cinco años, porque no se ve ningún tatuaje”, expresó el artista, de 38 años, para un grupo de reporteros en aquel momento.

