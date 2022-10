Horacio Pancheri compartió los últimos mensajes que intercambió con Pablo Lyle.

Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, hombre cubano de 63 años que falleció en un hospital después de que el actor lo golpeara tras un incidente de tránsito en Miami.

Repasamos los hechos del caso de Pablo Lyle en el Juicio espectacular.

Después de que se llevara a cabo el juicio, la jueza Marisa Tinkler Mendez declaró que el actor mexicano deberá permanecer en prisión hasta que se le dicte sentencia el próximo 26 de octubre, misma que podría ir de 9.5 a 15 años; sin embargo, se desconoce si le serán tomados en cuenta los años que permaneció en arresto domiciliario.

Tras el veredicto, varios amigos del actor reaccionaron y mostraron su apoyo para el actor de “Mirreyes vs. Godínez” a través de mensajes en redes sociales, entre ellos Horacio Pancheri, quien reveló cuáles fueron los últimos mensajes que intercambió con su amigo antes de fuera declarado culpable.

¿Cuáles fueron las últimas palabras que intercambió Pablo Lyle con Horacio Pancheri? En entrevista con el programa “Al Rojo Vivo”, Pancheri señaló que estuvo en contacto con el actor durante los 3 años que fue pospuesto el juicio y permaneció en arresto domiciliario, por lo que compartió cuáles fueron las últimas palabras que intercambió con Lyle.

“Todo este tiempo con él he hablado mucho, hemos estado muy unidos estos tres años y me acuerdo que uno de los últimos mensajes que me mandó fue ‘en noviembre cumplo años y espero estar en casa’. Es durísimo por él, por su familia, por sus hijos, por su esposa”, sentenció.

Pancheri se dijo consternado por el fallo de la jueza y al ver las imágenes de Pablo Lyle despidiéndose de su familia a la que no podrá ver durante las semanas previas a la audiencia de sentencia.

“Anoche no pude dormir de pensar en dónde está mi amigo, a dónde lo van a llevar, de este último abrazo con Ana, con sus papás, inevitablemente te pones en su lugar. No justifico el acto de violencia y no justifico si yo tengo un acto de violencia, no justifico la violencia, pero fue un segundo que se desconectó como yo me desconecto, como cualquiera se desconecta, tuvo este mal acto que sucedió con este señor que también siento mucho por la familia”, añadió.