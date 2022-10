El último deseo de Pablo Lyle que no podrá cumplir por estar en la cárcel.

Pablo Lyle fue declarado culpable el pasado 4 de octubre por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, quien perdió la vida en el hospital luego de un altercado vial contra el actor mexicano.

Repasamos los hechos del caso de Pablo Lyle en el Juicio espectacular.

La jueza Marisa Tinkler Méndez fue la encargada de darle la triste noticia a Pablo Lyle, aunque su sentencia se dará a conocer a finales de octubre de 2022.

El equipo legal del histrión sinaloense aún busca que se tome en cuenta el tiempo que Pablo Lyle pasó en arresto domiciliario, todo con la finalidad de restar años a su sentencia.

El día del veredicto, el actor de Mirreyes vs Godínez estuvo acompañado de sus familiares y de su esposa Ana Araujo. La pareja se despidió con un beso, antes de que él fuera esposado y puesto bajo custodia.

Pablo Lyle no podrá cumplir uno de sus deseos más grandes

Pablo Lyle y Ana Araujo tienen dos hijos llamados Mauro y Aranza. El primero es hijo biólogico de la pareja, mientras que la segunda es fruto de la primera relación sentimental de Ana.

“Mi nene me cambió el panorama de la vida y Aranza no sé en qué momento me robó el corazón. ¡Me trae loco! Me parte el corazón estar lejos de ellos. Ahora tengos dos hijos con quienes debo predicar con el ejemplo”, declaró el actor para una revista de espectáculos en el año 2009.

En múltiples ocasiones, Pablo ha expresado que su familia es lo más importante, incluso deseaba tener más hijos con su esposa. El complicado panorama que enfrenta Pablo podría truncar sus planes en mucho tiempo, pues aún falta conocer cuántos años pasará en prisión.

La sentencia de Pablo Lyle se dará a conocer el próximo 26 de octubre de 2022, por lo que el futuro del actor aún es incierto.

