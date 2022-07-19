Horacio Villalobos da la cara en redes sociales sobre sus críticas en La Academia.

Nuestro querido crítico de La Academia, Horacio Villalobos, se pronunció en su cuenta oficial de Twitter sobre sus críticas en el reality show de talentos más visto de la televisión mexicana y ofreció disculpas para quienes se hayan sentido ofendidos por los comentarios vertidos durante el último concierto.

“He recibido miles de insultos por mi comentario de ayer en @LaAcademiaTV. Esto cuando hice mi crítica hacia #Rubí y dije, palabras más palabras menos, que el apoyo que tenía se debía a que nosotros en nuestro país nos gustaban los perdedores”.

“Y puse como ejemplo a ídolos como #ElChapulínColorado y #Cantinflas. Primero que nada, Una gran disculpa a quienes ofendí con mis comentarios incluía por supuesto #Rubí. Creo que nuestro país es de ganadores. A pesar de mi comentario".

y puse como ejemplo ídolos como #ElChapulinColorado o #Cantinflas. Primero que nada Una gran disculpa a quienes ofendí con mis comentarios incluía por supuesto #Rubi. Creo que nuestro país es de ganadores. A pesar de mi cometario. — Horacio Villalobos (@Horacitu) July 19, 2022

“Lo que siempre he pensado es que sólo reconociendo nuestros verdaderos talentos y con un esfuerzo bien dirigido se puede llegar a una meta. Gracias”.

“Eso aplica no únicamente en el mundo del espectáculo. Es determinante en cualquier área de trabajo. Yo siempre estaré a favor del rigor y la disciplina que te llevan a algo importante”, publicó nuestro querido conductor de Venga La Alegría en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: La Academia: Lolita Cortés explota contra alumnos por hablar de Santiago.

¿Quién es Horacio Villalobos? Nuestro querido ‘Hombre sin filtro’ es un reconocido conductor y presentador de televisión, que además ha hecho trabajos de teatro. Nació en la Ciudad de México el 8 de noviembre de 1970 y ha destacado como conductor de Venga La Alegría, Farándula 40 y actualmente se desempeña como crítico de La Academia.

Villalobos estudió teatro en México de la mano de José Luis Ibáñez y posteriormente se mudó a Inglaterra para estudiar en Oxford, pero su formación profesional no terminó ahí, también estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México donde siguió los pasos de su abuelo, uno de los abogados más importantes de México.

Inició su trabajo en televisión en el año 1990 como presentador de noticias de espectáculos, fue así como su carrera despuntó, pues comenzó a opinar sobre la farándula, el cine y la televisión internacional.

Su carrera teatral también ha sido muy exitosa, en 2019 produjo y dirigió “Los chicos de la banda” y ha participado en otras obras como “Picasso en el Café de París” y “Un acto de Dios”. En 2018 se unió al elenco de críticos de La Academia. En 2019 volvió a ser parte del panel de críticos y actualmente hace lo propio en la décimo tercera generación del reality show más visto de la televisión mexicana.