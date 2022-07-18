La Academia: Lolita Cortés explota contra alumnos por hablar de Santiago.

El concierto de este domingo en La Academia estuvo lleno de mucha polémica y escándalos protagonizados por los alumnos y el panel de críticos que dieron su opinión sobre las actuaciones en el escenario y las situaciones que se han dado dentro de la casa.

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Todo llegó al final del concierto, cuando Santiago salió a interpretar su canción, mismas que lo hizo de gran forma llevándose las felicitaciones de los críticos.

Sin embargo, su actuación se vio opacada por las fuertes palabras de Lolita Cortés al resto de los alumnos de La Academia, esto por un video que fue proyectado en el escenario en donde se puede ver a los compañeros de Santiago hablando mal del joven originario de la Ciudad de México.

Las fuertes palabras de Lolita Cortés a los alumnos de La Academia.

En la reunión que tuvieron los jóvenes, aseguraron que Santiago ha sido protegido por la producción y beneficiado por los críticos, cosa que no es así, pero esto provocó un fuerte enojo en Lolita Cortés, quien no se quedó callada.

Me parece que ustedes han caído en una soberbia enorme, me parece horrible que se comporten así con respecto hacia su compañero. Ustedes no han sufrido hambre, no les ha tocado cantar en la calle, no han sufrido una crisis de pensar que pese a tener 40 años de carrera, deben cantar en los camiones para seguir. En esta industria, lo que hacemos para que todo tenga un equilibrio, es acabar con las manzanas podridas

Las cosas no quedaron en eso, pues el director de La Academia estuvo de acuerdo con las palabras de Lolita Cortés, por lo que les impuso un voto de silencio a los jóvenes por su actitud y las burlas a Santiago.

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𝗦𝗔𝗡𝗧𝗜𝗔𝗚𝗢 se lució cantando “La camisa negra”, con toda la garra defendió su lugar en La Academia. 👏🏼🎶✨#LaAcademiaExpulsa #LoVisteEnAzteca 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢: https://t.co/YXtYNL3KqP pic.twitter.com/pk2EGWpyKQ — La Academia (@LaAcademiaTV) July 18, 2022

Recordemos que el fin de semana el voto del público no estuvo con Santiago, pero los críticos y Alexander Acha tomaron la decisión de darle una semana más en La Academia para que pueda demostrar su talento en el escenario.

