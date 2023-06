¿Cuál es el signo más celoso? No te permitirá acercarse a su pareja.

Dentro de una relación de pareja no todo es color de rosa. Así como existen buenos días, palabras lindas, mucho romance y hasta intimidad, existen rasgos negativos como la desconfianza y los celos. El tener una pareja implica confiar en el otro pero no dejar de lado la seguridad en uno mismo para dejar ir a alguien que nos da motivos para lastimar a nuestra persona cuando este engaña o miente, pero si no se han dado motivos y esto ya raya en la obsesión, puede que sea un problema grave. Algunos signos del horóscopo chino tienden a padecer de celos y hacer difíciles sus relaciones de pareja.

¿Por qué estos signos del horóscopo chino son celosos?

Algunas personas han padecido celos debido a antecedentes de infidelidades por parte de sus parejas, mientras que otros simplemente no confían en las personas que rodean a sus seres amados y creen que se los arrebatarán al ofrecer mejores cosas. Los celos no son malos puesto que es una emoción natural del ser humano sin embargo, actitudes excesivas como prohibir relacionarse con personas del sexo opuesto, revisar su celular, espiarlo o inclusive seguirlo ya es un rasgo patológico que se debe tratar en una terapia antes que eso resulte en algo catastrófico.

¿Cuál es el signo más celoso del horóscopo chino?

Las personas nacidas en los años 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 son del signo Buey, quienes se caracterizan por ser personas verdaderamente celosas son su pareja. En un principio, se podrán ver muy cariñosos y hogareños, aman pasar tiempo en familia y son de los que dan todo de sí por su pareja, sin embargo, es tanto su apego y su falta de autoestima que les provoca inseguridad, al punto de caer en celos enfermizos.

Los nacidos bajo en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, son del signo Dragón, los más carismáticos, independientes, emprendedoras y líderes natos. Su lado oscuro oculta a personas desconfiadas que no creen fácilmente en los demás. Tienden a enamorarse profundamente de sus parejas y entregarse por completo, pero su personalidad desconfiada los puede hacer caer en celos infundados y crearse problemas con el otro.

Finalmente, los nacidos en 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 son los de signo Gallo, personas atractivas y seductores, meticulosos, buenos conversadores y muy trabajadores. El Gallo puede ser muy romántico, pero también es obstinado y a luchar por tener el control de su pareja. Querrá saber a dónde vas, con quién, el nombre de los compañeros de trabajo hasta incluso el cambio tan radical de vestimenta.

Este tipo de comportamientos no son normales ya que nadie puede prohibir con quién hablar, cómo vestirse y los sitios que se frecuentan. Los celos excesivos son una enfermedad que se deben tratar de manera oportuna y con la ayuda de un profesional.