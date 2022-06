Horóscopo de hoy Acuario jueves 16 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Acuario en el amor

Aún no es momento de volver a enamorarte, sobre todo si has pasado por una ruptura amorosa reciente. El corazón necesita sanar y la mente comenzar a revisar los errores cometidos en la relación anterior y para eso se necesita tiempo a solas, no le temas a este estado de soltería, porque te hará bien y llegarás mucho mejor al momento de estar con alguien nuevo más adelante.

No es momento de callar ni guardar en tu interior las cosas que sientes.

Es momento de actuar sobre cualquier problema que estés enfrentando.