Horóscopo de hoy Acuario jueves 29 de septiembre de 2022 con Padme Vidente.

Acuario en la vida

El Arcángel Gabriel, te dice: Es el momento de abrirte a los milagros que día a día Dios el Padre te da. Cuanto mas abiert@ estés, mejor, pues así no pondrás impedimentos y dejarás que las leyes divinas se manifiesten sin más. Ten paciencia y fluye. No estés pendiente a todo lo que ocurre en la vida de los demás y ocúpate de la tuya, de no dejar que nada se interponga en tu felicidad y que muestres la voluntad de llevar todo hacia adelante por el camino de la verdad y la luz.