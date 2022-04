Horóscopo de hoy Acuario lunes 4 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Acuario en el trabajo

El trabajo no tiene muchas cosas que decir, será un día bastante normal, solo tienes que poner un poco más de empeño para que se desarrolle de buena forma, nada más que eso.

Acuario en la salud

No quieres realmente hacer deporte, pero sí quieres lucir mejor físicamente, eso no tiene sentido, es la única forma, no te quedes sin intentarlo.