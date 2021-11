Horóscopo de hoy Acuario miércoles 17 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Acuario en el trabajo

No hay un esfuerzo que lleve a resultados si no se acompaña de una estrategia, y eso es justamente lo que te ha faltado. La fuerza y la creatividad que has invertido, necesitan un sentido y un orden, y es por ello que este día, debes detenerte en tus esfuerzos para establecer un buen plan de trabajo.

Acuario en la salud

Tu fuerzo físico es tu mayor valor, pero sin la participación de tu mente, no podrá rendir todo lo que debe. Toda la energía que te llena y desborda, necesita encausarse, tener una meta. Deja de dar vueltas en el mismo camino, y da los pasos para encontrarte a ti mismo.