Horóscopo de hoy Aries domingo 1 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Horóscopos y predicciones para el mes de agosto 2021.

Aries en la vida

Bienvenido a una nueva semana y mes donde la luna la tenemos en Tauro. Hoy comenzamos el día con la energía de “autoestima”. Lo que nos indica que te preguntes, ¿cuánto te valoras en tu vida? ¿Te sientes menos preciada por otros?

Quizá es lo que tu exterior les muestra, tu falta de confianza en ti mismo.

Hoy tómate unos segundos y mírate en el espejo con profundidad. Dite a ti misma lo bello que eres por fuera y por dentro. Que mereces respeto y todo lo bello pero sobre todo quererte mucho.

No te dejes empequeñecer por personas que no merecen ni tu amistad ni siquiera estar en el mismo espacio que tú. No permitas que te digan que no vales o no puedes hacer esto o lo otro.

Una vez que te quieras y valores tal como eres y empieces a mostrar esos valores, tu autoestima se elevará y no te dejarás involucrar en situaciones comprometidas. Actúa y créelo que mereces lo mejor.



Mantén tu cabeza bien alta...porque tú lo vales y nunca lo dudes.