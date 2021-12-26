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Horóscopo de hoy Aries domingo 26 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Conocerás a alguien que te gustará.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en el amor
Este día no encontrarás el amor, pero una persona se cruzará en tu vida y te hará sentir cosas que hacía tiempo no sentías. Muéstrate receptivo y deja que las puertas de tu corazón se abran para él o ella.

Aries en la vida
Viajar a un pueblo, puede ser una buena evasión ante el estrés. A veces el gastarse más dinero o irse lejos no es la solución. Dentro de nuestro entorno más cercano, podemos encontrar y descubrir rincones maravillosos.

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