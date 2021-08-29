Horóscopo de hoy Aries domingo 29 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries en la vida

Alguien que tienes muy cerca y, a quien no prestas mucha atención a diario, te podrá orientar para solucionar un problema, porque tiene experiencia en el tema.

Aries en la salud

Al mal tiempo, buena cara, olvídate del frío y las lluvias y sal a correr o al gimnasio. Es importante que recuperes la energía que tenías para volver a hacer ejercicio, ya verás cómo en poco tiempo empiezas a notar mejoras en tu cuerpo.