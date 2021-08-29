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Horóscopo de hoy Aries domingo 29 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Acepta su consejo y síguelo al pie de la letra, te podría sacar de un buen apuro.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries en la vida

Alguien que tienes muy cerca y, a quien no prestas mucha atención a diario, te podrá orientar para solucionar un problema, porque tiene experiencia en el tema.

Aries en la salud

Al mal tiempo, buena cara, olvídate del frío y las lluvias y sal a correr o al gimnasio. Es importante que recuperes la energía que tenías para volver a hacer ejercicio, ya verás cómo en poco tiempo empiezas a notar mejoras en tu cuerpo.

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